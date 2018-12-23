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понедельник, 24 декабря 2018 18:47

Кайли Дженнер и Николь Кидман похвастались своими рождественскими елками
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Знаменитости начали готовиться к рождественским праздникам - в частности, украшать елки.

Самая молодая миллиардер мира Кайли Дженнер решила сделать свою елку полностью золотой. Певица Ариана Гранде подошла к оформлению нестандартно и прицепила елку вверх ногами к потолку. Снимки своих новогодних красавиц звезды публикуют в Instagram.

Елка Дженнифер Допес
Фото: Instagram / jlo
Елка Ники Хилтон
Елка Эмили Ратаковски
Елка Хайди Клум
Елка Хелены Кристенсен

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В Киеве со 2 января заработают 15 пунктов приема елок. Деревья переделают на треску, которой весной покроют почву для защиты от пересыхания и перегрева вечнозеленых растений.

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