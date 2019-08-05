 
Ексклюзивы
1/5
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 2142
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 10017
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 13167
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 666
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2682
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3060
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2862
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 720
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1089
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7128
Фото
Все фото
3
4
7
4
7
&quot;Кайфовая попа&quot; - Дорофеева показала, как отдыхает в Италии
"Кайфовая попа" - Дорофеева показала, как отдыхает в Италии
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; пришла без нижнего белья на премьеру фильма
Звезда "50 оттенков серого" пришла без нижнего белья на премьеру фильма
Латексное белье и эротичные танцы: Maruv сняла клип на русскоязычную песню
Латексное белье и эротичные танцы: Maruv сняла клип на русскоязычную песню
Софи Тернер сделала татуировку с умершей собакой
Софи Тернер сделала татуировку с умершей собакой
Видео
Все видео
Снова бьет рекорды: клип Арианы Гранде за несколько часов набрал 5,7 млн просмотров
Снова бьет рекорды: клип Арианы Гранде за несколько часов набрал 5,7 млн просмотров
Без макияжа и в бикини: Надя Дорофеева показала сексуальный танец на яхте
Без макияжа и в бикини: Надя Дорофеева показала сексуальный танец на яхте
Большая и смешная: Alyona Alyona показала клип о себе
Большая и смешная: Alyona Alyona показала клип о себе
"Коля, это был знак" - нардеп попал в больницу
"Коля, это был знак" - нардеп попал в больницу
Сексуальное боди и платье-сетка: Людмила Барбир показала соблазнительный образ для "Танцев со звездами"
Сексуальное боди и платье-сетка: Людмила Барбир показала соблазнительный образ для "Танцев со звездами"
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 2826
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 666
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7128
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1044
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2799
Колонка
03 августа 2019
Просмотров: 1530
Ні слова про Путіна
– Три недели отдыхаю и ни слова о Путине не услышал. Красота! – каже на пляжі турецького готелю високий повний чоловік. Нашій сім'ї ...
понедельник, 05 августа 2019 08:46

"Кайфовая попа" - Дорофеева показала, как отдыхает в Италии
3

  Комментировать

Певица Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом отдыхают на яхте у берегов Италии
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Певица Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом отдыхают на яхте у берегов Италии
Певица Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом отдыхают на яхте у берегов Италии

Певица Надя Дорофеева порадовала своих поклонников новыми "горячими" фото.

Звезда позирует в купальниках на белоснежной яхте. На кадрах с разных ракурсов демонстрирует стройную подтянутую фигуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Надя Дорофеева показала "горячие" фото в патриотическом купальнике

Стоит добавить, что Надя вместе с мужем Владимиром Дантесом отдыхают на итальянском побережье.

"Надя, как ты красивая", "Бомбаракета", "Шикарная фигура", "Кайфовая попа", "Вы с Вовой идеальная пара", "Тебе подходит яхта", - пишут поклонники в комментариях.

Поп-певица Надежда Дорофеева приняла участие в Челендже # 10yearschallenge и опубликовала в соц.сети Instagram свое фото десятилетней давности. На нем звезда рыжая, одетая в меховую жилетку и зеленую юбку. Надя сидит на красном диване, а на стене ковер.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Кайфовая попа" - Дорофеева показала, как отдыхает в Италии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

В урочище расстреляли более 6 тыс человек

Для Статуи Свободы позировала вдова богача

Самое читаемое
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
4
 Просмотров: 35793
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
12
 Просмотров: 18621
Люди хотели устроить &quot;потерпевшей&quot; самосуд: подробности трагедии на Ровенщине
Люди хотели устроить "потерпевшей" самосуд: подробности трагедии на Ровенщине Просмотров: 10008
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
6
 Просмотров: 9504
&quot;Слуга народа&quot; определилась с кандидатом на главу Верховной Рады
"Слуга народа" определилась с кандидатом на главу Верховной Рады Просмотров: 7452
Знаменитости
Сексуальная Каменских в соблазнительном бикини зажигает на яхте
Сексуальная Каменских в соблазнительном бикини зажигает на яхте Просмотров: 3366
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
4
 1 Просмотров: 4203
Умер российский шансонье Вилли Токарев
Умер российский шансонье Вилли Токарев Просмотров: 1764
Сеть шокироdана: почему Меган Маркл и принц Гарри удалили все подписки в Instagram
Сеть шокироdана: почему Меган Маркл и принц Гарри удалили все подписки в Instagram Просмотров: 603
Прозрачная накидка и странный взгляд: Каменских взбудоражила сеть новым фото
Прозрачная накидка и странный взгляд: Каменских взбудоражила сеть новым фото Просмотров: 2673
Больше всего комментируют
19
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
10
Украинский посол обратился к Суркову из-за протестов в Москве
8
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
4
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
3
Суд постановил выплатить Портнову $300 тыс.
Голосов: 36756
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua