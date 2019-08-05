"Кайфовая попа" - Дорофеева показала, как отдыхает в Италии

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева порадовала своих поклонников новыми "горячими" фото.

Звезда позирует в купальниках на белоснежной яхте. На кадрах с разных ракурсов демонстрирует стройную подтянутую фигуру.

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Стоит добавить, что Надя вместе с мужем Владимиром Дантесом отдыхают на итальянском побережье.

"Надя, как ты красивая", "Бомбаракета", "Шикарная фигура", "Кайфовая попа", "Вы с Вовой идеальная пара", "Тебе подходит яхта", - пишут поклонники в комментариях.

Поп-певица Надежда Дорофеева приняла участие в Челендже # 10yearschallenge и опубликовала в соц.сети Instagram свое фото десятилетней давности. На нем звезда рыжая, одетая в меховую жилетку и зеленую юбку. Надя сидит на красном диване, а на стене ковер.