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среда, 30 декабря 2020 13:36

"К своим бабе или деду сходите в трусах". Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
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Певицу раскритиковали за пикантный образ Снегурочки
Фото: instagram.com/maruvofficial
Певицу раскритиковали за пикантный образ Снегурочки
Певицу раскритиковали за пикантный образ Снегурочки
Певицу раскритиковали за пикантный образ Снегурочки
Певицу раскритиковали за пикантный образ Снегурочки

Певица 28-летняя Maruv показала фото с пикантной новогодней фотосессии.

Артистка позировала в сексуальном образе. Фотографию опубликовала в Instagram. Звезда предстала в красном боди, шапке Санта-Клауса и чулках. Образ дополнила красным париком и ярким макияжем.

Также певица опубликовала видео, на котором позирует в этом образе.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

В комментариях поклонники выразили восхищение соблазнительным нарядом исполнительницы.

"Супер Снегурочка", "Классный образ", "Очень красивая".

Некоторым подписчикам не понравился образ Maruv.

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"Реклама нижнего белья. Неужели нормальная одежда вам не знакома? Вы к своим бабе или деду сходите в трусах на Новый год и поздравьте их в этом наряде, просто ужас", "Банально и безвкусно. Maruv уже не та", "Если бы еще было что показать".

Звезды украинского шоу-бизнеса поделились традициями празднования Нового года и Рождества. Артисты рассказали, что новогодние праздники они должны отмечать в семейном кругу.

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