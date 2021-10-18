Изысканные платья и пикантные декольте: в каких образах звезды появились на Лондонском кинофестивале

В программу 65-го BFI Лондонского кинофестиваля, который проходил с 6 по 17 октября, вошли 159 полнометражных фильма. А во время премьер звезды смогли похвастаться экстравагантными нарядами на красной дорожке.

Gazeta.ua подготовила самые яркие образы, в которых поражали знаменитости на кинофестивале.

Звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон позировала в нежном платье от Gucci. Волосы распустила и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза. Образ дополнила коричневыми босоножками.

Кристен Стюарт, которая сыграла главную роль в "Сумерках", выбрала серый наряд от Chanel. Появилась в платье, украшенном камнями и без бретелек. Сделала яркий макияж, а с обуви выбрала черные босоножки.

Певица Бейонсе надела черное длинное платье в стиле старого Голливуда. Наряд с глубоким декольте подготовил сербский модельер Вaлдрина Сaхити.

Американский актер Джордж Клуни посетил кинофестиваль вместе с женой Амаль. Супруги выбрали образы от 16Arlington. Любимая кинозвезды появилась в белоснежном платье с пайетками.

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Звезда фильма "Человек-паук" Кирстен Данст позировала в цветастом зеленом наряде от Erdem. Дополнила образ бордовыми туфлями и длинными серьгами.

Фото: Reuters

11 сентября завершился 78-й Венецианский кинофестиваль. Проходил с 1 по 11 сентября в Италии. Фильмом открытия стала работа Педро Альмодовара "Параллельные матери". В основном конкурсе фестиваля показали 21 фильм. А звезды похвастались роскошными нарядами на премьерах фильмов.