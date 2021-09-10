Элегантные и сексуальные: в каких образах звезды появлялись на Венецианском кинофестивале

Сегодня завершился 78-й Венецианский кинофестиваль. Проходил с 1 по 11 сентября в Италии. Фильмом открытия стала работа Педро Альмодовара "Параллельные матери". В основном конкурсе фестиваля показали 21 фильм. А звезды похвастались роскошными нарядами на премьерах фильмов.

Gazeta.ua собрала самые эффектные образы, в которых знаменитости блистали на красной дорожке.

Американская актриса Кейт Хадсон захватила фанов полупрозрачным платьем от Valentino. Красный наряд едва прикрывал голую грудь модели, что придавало пикантности образа. Хадсон сделала нежный макияж и красный маникюр.

Звезда мини-сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой надела платье бренда Dior. Появилась в розовых наряде и туфлях. Также добавила розовую ретро-шляпу и массивное ожерелье.

Американская актриса, получившая известность благодаря участию в фильме "Интерстеллар" Джессика Честейн надела красное полупрозрачное платье от Versace, расшитое стразами. Образ дополнила насыщенным макияжем и красной помадой.

Канадская актриса Сара Гадон позировала на красной дорожке в серебристом наряде от Giorgio Armani. Волосы собрала, а губы накрасила красной помадой.

Оскароносная испанская актриса Пенелопа Крус выбрала белое платье на одно плечо от Chanel. Дополнила минималистичный образ серьгами-люстрами с бриллиантами и многочисленными жемчугом, массивным бриллиантовым кольцом и клатчем Chanel.

Американская актриса Дакота Джонсон, которая сыграла главную роль в "Пятьдесят оттенков серого", появилась в полупрозрачном платье от Gucci, которое украшенное многочисленными камнями и блестящей бахромой из кристаллов.

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея дебютировала на кинофестивале. Позировала в "мокром" костюме телесного цвета с разрезом от Balmain. Дополнила соблазнительный образ изумрудным ожерельем.

Бельгийско-французская актриса и телеведущая Вирджиния Эфира появилась в белом наряде от Dior. Образ дополнила серебристым клатчем и длинными серьгами. Волосы собрала.

Французская модель Тина Кунаки ошеломила сексуальным образом. Звезда предстала в черном платье без бретелек от Giorgio Armani. Добавила лакированные босоножки на шпильке.

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Американская актриса Кристен Стюарт, которая получила известность после роли в фильме "Сумерки", выбрала шелковый костюм мятного цвета от Chanel. Появилась в бирюзовых штанах и комбинации с белым кружевом и черным бантом.

Фото: Reuters

С 1 по 11 сентября проходил 78-й Венецианский международный кинофестиваль. В основном конкурсе показали фильм Валентина Васяновича "Відблиск". Лента о хирурге, который попал в плен на Востоке Украины, получила положительные отзывы критиков.