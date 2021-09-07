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Флиртовали на красной дорожке: звезда фильма "Интерстеллар" с коллегой поразили фанатов

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Американская актриса театра и кино 44-летняя Джессика Честейн с актером 42-летним Оскаром Айзеком прошлись по красной дорожке на Венецианском кинофестивале. Посетили премьеру мини-сериала "Сцена из супружеской жизни" режиссера Хагая Леви: в ленте они сыграли главные роли.

Честейн надела красное полупрозрачное платье от Versace, расшитое стразами. Образ дополнила насыщенным макияжем и красной помадой.

Автор: Reuters
  Айзек и Честейн нежно позировали перед камерами
Айзек и Честейн нежно позировали перед камерами

Но всколыхнул сеть не наряд актрисы. Айзек и Честейн нежно позировали перед камерами. В один момент актер погладил руку звезды фильма "Интерстеллар" ниже плеча, а затем - поцеловал туда. Этим он озадачил публику, ведь у него есть жена. А у Честейн - муж.

Пользователи сети бурно отреагировали: большинство написало, что флирт актера был неуместным.

Американские актеры Честейн и Айзек дружат давно. Они вместе учились в Джульярдской школе актерского мастерства. А в 2014 году сыграли главные роли в криминальном триллере "Самый жестокий год". В этом году вышел мини-сериал "Сцена из супружеской жизни" с их участием.

Честейн вышла замуж за дизайнера и должностное лицо итальянского бренда Moncler Джана Луку Пасси ди Препозуло в 2017 году. У них есть дочь Джульетта Пасси Честейн, которую им родила в 2018-м суррогатная мать.

Айзек женат на датском режиссере Эльвире Линд с 2017-го. Пара воспитывает двух сыновей.

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