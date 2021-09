Флиртовали на красной дорожке: звезда фильма "Интерстеллар" с коллегой поразили фанатов

Американская актриса театра и кино 44-летняя Джессика Честейн с актером 42-летним Оскаром Айзеком прошлись по красной дорожке на Венецианском кинофестивале. Посетили премьеру мини-сериала "Сцена из супружеской жизни" режиссера Хагая Леви: в ленте они сыграли главные роли.

Честейн надела красное полупрозрачное платье от Versace, расшитое стразами. Образ дополнила насыщенным макияжем и красной помадой.

Но всколыхнул сеть не наряд актрисы. Айзек и Честейн нежно позировали перед камерами. В один момент актер погладил руку звезды фильма "Интерстеллар" ниже плеча, а затем - поцеловал туда. Этим он озадачил публику, ведь у него есть жена. А у Честейн - муж.

Пользователи сети бурно отреагировали: большинство написало, что флирт актера был неуместным.

