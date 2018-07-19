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четверг, 19 июля 2018 16:19

Извращенная любовь и трансплантация мозга: тайны Майкла Джексона раскрыл его убийца

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19 июля 2016-го вышла в продажу книга Конрада Мюррея - личного врача поп-иконы Майкла Джексона. В биографическом произведении под названием "Вот и все" медик рассказал о странных и порой шокирующих фактах из жизни певца.

Мюррей утверждает, что был близким другом звезды.

Автор: Peopletalk
  Конрада Мюррея осудили на два года
Конрада Мюррея осудили на два года

В книге врач раскрыл странные влюбленности певца. Одной из них была Гарриет, дочь друга Джексона актера Марка Лестера. Свои чувства артист скрывал несколько лет. Когда девочке исполнилось 12, Майкл "загорелся" идеей брака с ней.

"Меня беспокоило то, что Гарриет юридически в большинстве стран мира была слишком молода для брака. Когда я спросил Майкла, сколько ей лет, он сказал, что не уверен, но думает, что где-то 12", - вспомнил Мюррей.

Автор: Collect/Daily Mirror
  Гарриет с Майклом Джексоном
Гарриет с Майклом Джексоном

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По словам автора книги, незадолго до своей смерти Майкл попросил его присутствовать при его беседе с Лестером. Поп-король намеревался обсудить юридические аспекты и возможные последствия своего бракосочетания с девочкой.

Еще одной несовершеннолетней влюбленностью Джексона стала актриса Эмма Уотсон. Объектом страсти певца она стала после выхода в 2001 году первой части серии фильмов "Гарри Поттера". Тогда звезде было 11 лет.

Автор: кадр с фильма
  Эмма Уотсон понравилась Джексону, когда ей было 11 лет
Эмма Уотсон понравилась Джексону, когда ей было 11 лет

Майкла Джексона неоднократно обвиняли в педофилии. Против певца подавалось несколько исков с обвинениями в развращении несовершеннолетних. В 1993 году певец пошел на мировое соглашение, заплатив семье подростка 2 млн долларов, а в 2004 году Джексона оправдали присяжные.

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  Джексон отбеливал кожу Фото: liza.ua
Джексон отбеливал кожу Фото: liza.ua

Также Мюррей рассказал, почему Джексон отбеливал кожу.

"Он считал, что это поможет ему справиться с некоторыми тревожными и трагическими моментами из его прошлого. Его интересовало, станет ли изменение цвета кожи иллюзией, которая поможет ему примириться с его воспоминаниями о разрушительном и трагическом прошлом. Также он подумывал о трансплантации мозга, с надеждой стереть унизительные воспоминания, которые преследовали его с детства, подросткового возраста и потом", - пишет Мюррей.

Автор: Peopletalk
  Конрада Мюррея осудили на два года
Конрада Мюррея осудили на два года

25-го июня 2009-го года Конрад Мюррей ввел Джексону смертельную дозу пропофола. Врача признали виновным в непредумышленном убийстве. Он провел в тюрьме два года и, за примерное поведение, вышел досрочно.

mirror.co.uk
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Дата
19
июля

Извращенная любовь и трансплантация мозга: тайны Майкла Джексона раскрыл его убийца

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