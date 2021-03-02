Известный шоумен заболел коронавирусом

Подробностей о его состоянии пока нет. Фото: facebook.com/kondratjukigor

Известный украинский шоумен и продюсер 58-летний Игорь Кондратюк заболел Covid-19.

Программу "Кондратюк в понедельник" впервые показали в повторе. Об этом шоумен сообщил на своей странице в Facebook.

За 20 лет "Караоке на Майдане" не было ни одного повтора, связанного с болезнью ведущего. Подробностей о его состоянии пока нет.

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В прошлом году Кондратюк назвал Порошенко лучшим президентом за все годы. При этом он особо подчеркнул, что победа Зеленского на прошлых президентских выборах состоялась исключительно благодаря избирательной технологии.