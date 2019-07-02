Известна точная дата крестин сына Меган Маркл и принца Гарри

Фото: www.dailymail.co.uk

Герцоги Сассекские будут крестить первенца Арчи в эту субботу, 6 июля.

Церемония планируется в капелле королевы в Виндзорском замке, подальше от прессы, сообщило издание Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Собираются на свидание: Рианна и Меган Маркл нашли общий язык

По словам редактора журнала Majesty Magazine Ингрид Севард, поклонники королевской семьи будут недовольны "постановочными" снимками.

"Никто не хочет профессиональные "вылизанные" фото. Люди просто хотят видеть Меган, Гарри, их сына и крестных родителей. Это традиция. Сейчас идут переговоры о том, чтобы пустить на крестины хотя бы одного представителя СМИ", - прокомментировала Севард.

На церемонию пригласили 25 гостей, включая крестных Арчи. Кто станет приемными родителями сына герцогов, пока неизвестно, но это самые близкие друзья принца Гарри и Меган Маркл.

В Виндзорский замок пригласили фотографа. Снимки с крестин появятся позже в сети.

Ходят слухи, что принц Гарри мог изменять Меган Маркл. В 2016-м принц Гарри 3 месяца встречался с моделью Сарой Энн Маклин.