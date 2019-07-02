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вторник, 02 июля 2019 12:06

Известна точная дата крестин сына Меган Маркл и принца Гарри
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Меган Маркл и принц Гарри позировали через несколько дней после рождения первенца Арчи
Фото: www.dailymail.co.uk
Маленький Арчи на руках у принца Гарри
Ножки маленького члена королевской семьи

Герцоги Сассекские будут крестить первенца Арчи в эту субботу, 6 июля.

Церемония планируется в капелле королевы в Виндзорском замке, подальше от прессы, сообщило издание Daily Mail.

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По словам редактора журнала Majesty Magazine Ингрид Севард, поклонники королевской семьи будут недовольны "постановочными" снимками.

"Никто не хочет профессиональные "вылизанные" фото. Люди просто хотят видеть Меган, Гарри, их сына и крестных родителей. Это традиция. Сейчас идут переговоры о том, чтобы пустить на крестины хотя бы одного представителя СМИ", - прокомментировала Севард.

На церемонию пригласили 25 гостей, включая крестных Арчи. Кто станет приемными родителями сына герцогов, пока неизвестно, но это самые близкие друзья принца Гарри и Меган Маркл.

В Виндзорский замок пригласили фотографа. Снимки с крестин появятся позже в сети.

Ходят слухи, что принц Гарри мог изменять Меган Маркл. В 2016-м принц Гарри 3 месяца встречался с моделью Сарой Энн Маклин.

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