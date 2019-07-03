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среда, 03 июля 2019 11:50

"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
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Селена Гомес засветила фигуру без фотошопа на пляже
Фото: @redcarpetmood
Селена Гомес засветила фигуру без фотошопа на пляже
Селена Гомес засветила фигуру без фотошопа на пляже
Селена Гомес засветила фигуру без фотошопа на пляже
Селена Гомес засветила фигуру без фотошопа на пляже

Американская певица и актриса Селена Гомес засветила обнаженные ягодицы с целлюлитом на пляже.

Папарацци заметили знаменитость на отдыхе в Мексике, где проходило празднование дня рождения Присциллы - двоюродной сестры Селены.

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Гомес для отдыха выбрала сплошной белый купальник. 26-летняя девушка была ненакрашенная и с завязанными волосами.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни засыпали комплиментами фигуру Селены, другие - критиковали ее.

"Как ее разнесло". "она прекрасна даже с целлюлитом", "какой ужас", "изменилась до неузнаваемости", "худая Селена, вернись". "Селена прекрасно выглядит", "ну набрала 2-3 кг, это не смертельно".

Актриса Селена Гомес сделала неожиданное признание после премьеры кинокартины "Мертвые не умирают" Джима Джармуша в Нью-Йорке о своей личной жизни.

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