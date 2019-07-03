"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже

Фото: @redcarpetmood

Американская певица и актриса Селена Гомес засветила обнаженные ягодицы с целлюлитом на пляже.

Папарацци заметили знаменитость на отдыхе в Мексике, где проходило празднование дня рождения Присциллы - двоюродной сестры Селены.

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Гомес для отдыха выбрала сплошной белый купальник. 26-летняя девушка была ненакрашенная и с завязанными волосами.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни засыпали комплиментами фигуру Селены, другие - критиковали ее.

"Как ее разнесло". "она прекрасна даже с целлюлитом", "какой ужас", "изменилась до неузнаваемости", "худая Селена, вернись". "Селена прекрасно выглядит", "ну набрала 2-3 кг, это не смертельно".

Актриса Селена Гомес сделала неожиданное признание после премьеры кинокартины "Мертвые не умирают" Джима Джармуша в Нью-Йорке о своей личной жизни.