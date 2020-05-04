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понедельник, 04 мая 2020 17:13

Избили друг друга: кинозвезды устроили драку на карантине

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Избили друг друга: кинозвезды устроили драку на карантине
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Голливудские звезды решили устроить необычный челлендж.

Камерон Диаз, Скарлетт Йоханссон, Дрю Бэрримор, Холли Берри, Робби, Зои Салдана, Тэнди Ньютон и другие известные актрисы взялись бить друг друга ради интернет-челенджа.

Запустила его ведома каскадерша Зои Белл, пишет The Huffington Post.

Конечно, били, раздавали пинки и затрещины, швыряли и копали друг друга женщины не по-настоящему, а с соблюдением условий карантина. Присоединилась к челленджу #BossBitchChallenge и юная звездочка "Однажды ... в Голливуде", 11-летняя Джулия Баттерс.

Идею Белл подбросили ученики школы каскадеров во Франции, которые в апреле сняли такое видео, и оно стало вирусным.

"Вот! Бьет скуку локдауна вместе с крутыми! Леди, вы все - мои героини", - призналась Зои.

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"Веселый способ борьбы со скукой", - написала актриса Камерон Диаз.

Выпуск "карантинного вина" ввели актеры Мила Кунис и Эштон Катчер.

Звездные супруги уверяет, что во время карантина люди должны пить и есть больше.

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