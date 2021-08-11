Ирма Витовская сыграет невестку Франка в комедии об украинской кухне

Актрисы Ирма Витовская, Ирина Кудашова и Татьяна Малкова снялись в драматической комедии под названием "Смак свободи".

В 1929 году невестка писателя Ивана Франко Ольга выпустила книгу "Первая украинская обще-практическая кухня". В фильме, который снимает компания Ganza Film, показывают, как создавали книгу. В съемках кинокартины принял участие и шеф "Адской кухни", который будет показывать "Новый канал", Алекс Якутов. Ольгу Франко сыграла Витовская.

"На съемках ленты я открыла для себя много блюд. Например, я впервые попробовала полтавские галушки уже будучи актрисой, лет 10 назад. До этого не знала, что они вот такие. И в каждом регионе есть секреты народной кухни, которые передавалась из поколения в поколение. Ольга Франко писала о блюдах, которые подавали в городах, на столы гетманов и князей - это тоже наша традиционная кухня. Это напоминание украинцам о том, что у нас все было, у нас есть большая европейская культура. Мы не идем в Европу, а возвращаемся в нее", - рассказала актриса.

Образы для ее персонажа тщательно подбирали.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

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"У нас современная история. Ирма Витовская - единственный исторический персонаж. Ольга Франко - не консерватор, поэтому хотелось сделать исторический образ не скучным, ярким и запоминающимся, но при этом лаконичным. Я взяла за основу моду 1950-1960 годов. Хотелось преподнести Ирму в таком виде, в котором она еще не появлялась на экранах", - поделилась художница по костюмам Ольга Дубровская.

Выход фильма запланировали на 2022 год. Смотрите тизер ленты ниже.

В драматической комедии "Смак свободи" покажут историю о двух женских судьбах - с разницей в 100 лет и одинаковыми мечтами: сделать нужное, показать многообразие и универсальность украинской кухни. Режиссером выступил Александр Березань. По сюжету, молодая повариха Варя теряет работу из-за того, что ее высокая кухня никому не нужна в придорожном кафе. Она убегает с востока на запад страны, чтобы доказать, что жизнь - это не приговор. И находит книгу забытой легенды украинской кухни Ольги Франко. Теперь Варя мечтает об открытии ресторана имени Ольга.