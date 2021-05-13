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четверг, 13 мая 2021 14:44

Ирина Шейк очаровала ягодицами в стрингах: пикантные фото
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Топ-модель 35-летняя Ирина Шейк поразила фанатов сексуальными фотографиями. Звезда опубликовала серию снимков с эффектом полароидной рамки в Instagram.

На некоторых фотографиях модель предстала топлес и в белых штанах. Еще она поделилась кадром, на котором видно ее ягодицы в стрингах. Также звезда позировала в светлом платье с откровенным декольте и черном костюме.

Ирина Шейк показала интимные фото
Фото: instagram.com/irinashayk
Ирина Шейк показала интимные фото
Ирина Шейк показала интимные фото
Ирина Шейк показала интимные фото
Ирина Шейк показала интимные фото

В посте Шейк отметила стилиста Марка Эрама, с которым постоянно сотрудничает.

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Поклонники и коллеги супермодели были в восторге от пикантных фото, о чем написали в комментариях.

Супермодель Ирина Шейк опубликовала фотографии с примерки за кулисами показа модного дома Mugler. На откровенных снимках Шейк позирует в "голом" комбинезоне из прозрачного капрона и лайкры. Это создает впечатление, будто тело модели едва прикрытое тонкими лоскутами ткани.

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