Ирина Шейк очаровала ягодицами в стрингах: пикантные фото

Топ-модель 35-летняя Ирина Шейк поразила фанатов сексуальными фотографиями. Звезда опубликовала серию снимков с эффектом полароидной рамки в Instagram.

На некоторых фотографиях модель предстала топлес и в белых штанах. Еще она поделилась кадром, на котором видно ее ягодицы в стрингах. Также звезда позировала в светлом платье с откровенным декольте и черном костюме.

Фото: instagram.com/irinashayk

В посте Шейк отметила стилиста Марка Эрама, с которым постоянно сотрудничает.

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Поклонники и коллеги супермодели были в восторге от пикантных фото, о чем написали в комментариях.

Супермодель Ирина Шейк опубликовала фотографии с примерки за кулисами показа модного дома Mugler. На откровенных снимках Шейк позирует в "голом" комбинезоне из прозрачного капрона и лайкры. Это создает впечатление, будто тело модели едва прикрытое тонкими лоскутами ткани.