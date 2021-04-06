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вторник, 06 апреля 2021 23:46

Ирина Шейк поделилась фото в "голом" комбинезоне
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Супермодель Ирина Шейк поразила экстравагантными фотографиями
Фото: instagram.com/irinashayk
Супермодель Ирина Шейк поразила экстравагантными фотографиями
Супермодель Ирина Шейк поразила экстравагантными фотографиями
Супермодель Ирина Шейк поразила экстравагантными фотографиями
Супермодель Ирина Шейк поразила экстравагантными фотографиями

Супермодель 35-річна Ирина Шейк опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с примерки за кулисами показа модного дома Mugler.

На откровенных снимках Шейк позирует в "голом" комбинезоне из прозрачного капрона и лайкры. Это создает впечатление, будто тело модели едва прикрытое тонкими лоскутами ткани.

Образ супермодели дополняет черная защитная маска и чулки, одетые поверх туфель на каблуках.

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Супермодель Ирина Шейк украсила обложку мартовского выпуска Vogue Thailand. Она появилась на обложке известного глянца с короткой стрижкой и примерила несколько стильных образов.

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