Ирина Шейк фотографировалась в блейзере на обнаженное тело

Фото: Instagram

На юбилейном шоу Jean Paul Gaultier в рамках Недели моды в Париже супермодель Ирина Шейк появилась в очень пикантном наряде.

По подиуму она прошлась в ультракоротком мини-платье с прозрачными вставками и утягивающим корсетом от Жана-Поля Готье, сообщили в РБК-Украина.

После показа Шейк надела уже другой образ - брючный костюм-двойку насыщенного терракотового оттенка, где брюки-клеш сочетаются с немного удлиненным блейзером. При этом блейзер Ирина надела на голое тело - поверх черного бра. Талию подчеркнула тонким пояском.

Образ закончила черными ботинками с тупым носком на устойчивом широком каблуке. А также маленькой черной сумочкой с большой пряжкой с анималистичным принтом.

Волосы модель собрала в идеально гладкий пучок. В макияже выделила губы.

Место проведения показа Шейк покинула оригинально - за ней приехал неизвестный водитель на байке. Модель надела черную куртку от ветра, защитный шлем и уехала от папарацци.

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Героиня рекламной кампании Givenchy Jeans Ирина Шейк и ее напарник Крис Мур порадовали новыми горячими промо-кадрами Givenchy Jeans. Риккардо Тиши и его муза запостили для подписчиком в Instagram результатами своего сотрудничества.