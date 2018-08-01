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среда, 01 августа 2018 22:10

Ирина Шейк без макияжа отдохнула на ферме

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Автор: Социальные сети
  Ирина Шейк
Ирина Шейк

32-летняя Ирина Шейк решила провести время за городом.

В своем Instagram модель поделилась снимком с крохотным утенком, которого она держит в руках.

"Выходные на ферме", — написала звезда.

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На снимке модель запечатлена без макияжа в легком красном летнем платье, на заднем плане виднеются, судя по всему, детская кроватка (вероятно, для ее дочери Леи) и старомодный шкаф. Поклонники Шейк тут же предположили, что возлюбленная Брэдли Купера решила отправиться к своей бабушке в Башкирию.

Сам же кадр интернет-юзеров тронул, а некоторые отметили природную красоту Ирины.

"Такие милашки",

"Классная Ирина и классный утенок",

"Даже без косметики очень красивая", — прокомментировали ее подписчики фото.

Шейк недавно призналась, что никаких диет не придерживается, а просто соблюдает баланс и гармонию во всем.

"Диеты — это не про меня. Мне нравится наслаждаться жизнью", — заявила она.

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