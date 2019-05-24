Ирина Горовая рассказала об отношениях с Потапом

Ирина Горовая рассказала о дружбе с Потапом Фото: Ivona - bigmir) net

Бывшая жена 38-летнего Потапа рассказала, что их отношения остаются дружескими и теплыми, несмотря на развод.

В программе "Слава +" на одном из телеканалов 41-летняя Ирина Горовая рассказала об отношениях с бывшим мужем после развода в 2014 году, пишет 24tv.ua

"Я горжусь нашими отношениями, мы действительно дико близкие люди", - сказала Ирина Горовая.

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Она вышла замуж за Потапом в 1999, а в 2008 у них родился сын Андрей. Именно Ирина вдохновляла продюсера на создание песен и творческую работу.

Развелись в 2014 году, но скрывали это от СМИ. Они до сих пор работают над совместным проектом Mozgi Entertainment и дружат.

На свадьбе певицы Насти Каменских и Потапа будет присутствовать его бывшая жена Ирина Горовая. Более того, женщина даже возможно станет свидетельницей невесты.