Ирина Федишин с детьми написали письмо Святому Николаю

С детства исполнительница писала письма и с нетерпением ждала подарки от Святого Николая. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки.

Певица Ирина Федишин рассказывает, что День Святого Николая - самый желанный праздник.

С детства исполнительница писала письма и с нетерпением ждала подарки от Святого Николая.

"Больше всего мне запомнилась кукла Барби, которую я очень хотела. Когда я увидела ее под подушкой - моей радости не было предела. Я сразу утром начала шить ей различные платья", - делится воспоминаниями Федишин.

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"Теперь этот праздник такой же ожидаемой не только для меня, но и для моих детей. Они пишут Николаю письма, которые кладут на окно. Также изучают песни о Святом Николае, учат молитвы и стихи, чтобы быть образцовыми и добрыми детьми. Объясняю своим ребятам, что просить слишком дорогие подарки в виде гаджетов - не очень хорошая идея. Ведь Николай один, а детей много. Поэтому они выбирают интересные игрушки, сладости и книги", - добавляет артистка.

Украинская певица Ирина Федишин никак не может определиться с породой будущего домашнего любимца. Она с сыновьями давно планируют завести собаку. А недавно попросила совета у своих подписчиков.