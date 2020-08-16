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воскресенье, 16 августа 2020 23:46

Ирина Федишин не может определиться с выбором собаки

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Ирина Федишин не может определиться с выбором собаки
Ирина Федишин не хочет заводить собаку слишком большой породы. ФОТО: Instagram.com/irynafedyshyn/

Украинская певица Ирина Федишин никак не может определиться с породой будущего домашнего любимца. Она с сыновьями давно планируют завести собаку. А недавно попросила совета у своих подписчиков.

"Пока не знаем, какую точно породу выбрать, но бигль нам очень нравится. Хотя говорят, что для квартиры он слишком активный", - написала артистка.

Федишин заметила, что собаки слишком малых пород ей не очень нравятся, так же и слишком больших.

"Надо что-то среднее. Друзья, ваши размышления, что посоветуете?", - спросила певица подписчиков.

Муж актрисы Виталий Човнык не очень поддерживает желание родных, но Ирина его активно уговаривает.

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Среди украинских знаменитости владелицей наибольшего количества кошек считают травести-диву Монро. Светская львица имеет пять пушистых любимцев.

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