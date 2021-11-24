Ирина Федишин и Роберт Де Ниро: шесть звезд, ставшие жертвами мошенников

Певицу Ирину Федишин и мужа Виталия Човныка "кинули" на деньги. Супруги стали жертвами аферистов.

Исполнительница шокировала подписчиков историей в Instagram. Ей с Човныком нужно было передать посылку из Киева в Тернополь. Для этого пара решила воспользоваться услугами сервиса BlaBlaCar.

"Водитель нам подтвердил и сказал, что посылка только с вокзала. Виталик поехал на автовокзал. Ждет. Ему говорят: "Водитель опаздывает. Но по новым правилам вы должны оплатить через кассу поездку на BlaBlaCar", - поделилась деталями аферы звезда.

Неизвестный сказал по телефону мужу Федишин, что рядом с кассой терминал, на котором нужно выбрать услугу "Поездка на BlaBlaCar". Виталий отметил, что в терминале нет такой услуги. Тогда ему сказали выбрать "Пополнение мобильного счета" и указать номер водителя. После оплаты номер заблокировали.

Федишин рассказала, что их "кинули" на 200 грн. Хоть сумма и незначительная, но звездная пара предупредила фанатов о такой мошеннической схеме.

Gazeta.ua рассказывает, кого еще из звезд "разводили" аферисты.

Певицу Наталью Валевскую подставили фейковым концертом. В Ивано-Франковске кто-то назначил ее выступление без ведома исполнительницы и расклеил афиши по всему городу. Поклонники Валевской раскупили билеты. Но когда пришли на "концерт" - увидели только закрытую дверь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники распространяют в Facebook новую схему обмана: как уберечься

Голливудский актер Джонни Депп подавал в суд на руководителей компании The Management Group - Джоэла и Роберта Мендел - в начале 2017 года. Тогда звезда обвинял фирму в присвоении $28 млн из-за уклонения от уплаты налогов, махинации и беспорядочного ведения бухгалтерии. Депп также утверждал, что менеджеры брали кредиты с высокой ставкой от его имени. Они пришли к мирному соглашению только в июле 2018 года.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Исполнительница и героиня второго сезона "Холостячки" Злата Огневич в феврале в этом году заявила, что стала жертвой афериста. От ее имени неизвестный взял предоплату за рекламные услуги в размере $5 тыс. (около 140 тыс. грн). Мошенник нанес урон не только репутации Огневич, но и ее команды. Об инциденте артистка узнала только год спустя.

"Весьма зла. Мечтаю, чтобы в нашей стране воров наказывали, как когда-то в арабских странах: отрезали конечности в зависимости от тяжести преступления. Много вопросов к этой ситуации", - делилась она в сети.

Британский певец и пианист Элтон Джон подавал иск против бухгалтерской фирмы PricewaterhouseCoopers и своего бизнес-менеджера Эндрю Хейдена. Он утверждал, что компания не справилась с управлением его путевыми фондами, а ущерб составил около $29 млн. Суд отклонил его обвинения. Дополнительно Джон отдал на судебные издержки более $10 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники вместо вакансии администратора предлагают работать в эскорте

Американский актер и продюсер Роберт Де Ниро хранил 50 картин, написанных отцом. Звезда решил доверить работы владельцу галереи Лоуренсу Саландеру. Однако арт-дилер продал все картины без ведома Де Ниро. Потратил деньги, чтобы расплатиться с долгами. За это мошенничество Саландера приговорили к 18 годам заключения.

Аферисты в Китае переодеваются в женщин, снимают голых мужчин-жертв онлайн, а затем шантажируют, выманивая деньги. Преступление стало настолько распространенным в Китае, что полиции пришлось сделать официальное предупреждение мужчинам по всей стране.