Ирина Билык представила романтическую украиноязычную песню

Ирина Билык записала новую песню. ФОТО: instagram.com/bilyk_iryna

Певица Ирина Билык выпустила новую песню на украинском языке. Чувственная композиция называется "Не стримуй погляд". Исполнительница призналась, что трек был готов еще в июне, однако она захотела сделать сюрприз для поклонников именно сейчас.

"Мой подарок для тех, кто ждет Чудо этой Осени! Несмотря на дождь и пожелтевшие листья, пусть твое сердце бьется сильнее. Мне было приятно придумать эту романтическую историю ... Песня была готова еще в июне, но я держала ее до сих пор, чтобы сделать вам сюрприз. Невероятные звуки удивительных инструментов, мой голос и космическая энергия уже превращает Мир с Черного на Белый. Все, что нам осталось - не сдерживать взгляд, когда идем в толпе ... навстречу своей любви ", - написала Билык на своей странице в Instagram.

Артистка рассказала, что в основе аранжировки - атмосферные звуки бас-гитары. Ее игра была записана на студии в США украинским музыкантом Ганом Бейли.

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Фанаты не поскупились на хорошие отзывы о песне: "Наконец украинский. Это круто", "Ваши песни на украинском языке - это какая-то магия, это другое измерение и Вселенная", "О, это я узнаю Билык. Украинской хорошо, приятно и для уха, и души ".

Месяц назад певица Ирина Билык представила клип на трек "Осколки".