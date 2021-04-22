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вторник, 27 апреля 2021 13:07

Инна Гудзь показала новые фото в Instagram
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Совсем недавно Instagram фотомедели Инны Гудзь приятно удивил своих поклонников. "My toy house" — эта публикация взорвала активность в сообществе. Она получила поддержку пользователей, что отразилось на огромном количестве лайков и комментариев.

  Инна Гудзь активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни
Инна Гудзь активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни

По мнению поклонников, образ на фотографии получился очень удачным. Никто не будет спорить с утверждением, что украинские девушки — одни из самых красивых в мире. Фотомодель Гудзь, явное тому подтверждение.

Светлые длинные волосы, зеленые глаза, вольный разлет бровей, чуть вздернутый нос, идеальная фигура. Пожалуй, многие девушки позавидуют ее красоте.

  Инна Гудзь активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни
Инна Гудзь активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни

Лицо ресторана Almondo, салона красоты и бутика Almondo Group, ювелирной компании Infinitto Diamond, модельного агентства Royal Models Agency.

Инна Гудзь активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Поэтому в ее Instagram много фотографий в купальниках и нижнем белье, но присутствуют только тонкие намеки на эротику.

  Инна Гудзь активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни
Инна Гудзь активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни

Инна Гудзь и конкурсы красоты

С 2015 года ее красоту признают на конкурсах. Например, она Miss Diamond Beauty-2015, Top blonde-2015, Miss Universe Beauty Turkey-2016, Miss Time To Travel-2016, Queen of the year in Kiev — 2016, Miss Summer Queen — 2017. Бриллиантовая красота, Топ-блондинка, Путешественница, Королева года в Киеве, Красота Турции, Королева лета — именно такими титулами ее уже наградили.

В 2019 году Гудзь получила титул Miss Ukraine Online-2019 по зрительскому голосованию, но отказалась продолжать участие в конкурсе по семейным обстоятельствам.

  Инна Гудзь активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни
Инна Гудзь активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни

Страницы глянцевых журналов

Инна Гудзь не раз появлялась на обложках известных журналов. Журнал Playboy (Украина) также не обошел ее своим вниманием. Фотографии Гудзь также размещал украинский журнал XXL, Night Life, Gorod любви, Time To Travel, Touch, Royal, Wellness.

Первый в Украине глянцевый журнал "Завидные невесты" также принял модель в ряды покорительниц мужских сердец.

  Инна Гудзь активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни
Инна Гудзь активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни
  Инна Гудзь активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни
Инна Гудзь активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни

У девушки есть опыт съемки в клипах с певцом Позитивом, Дядей Жорой, группой "Время и Стекло". Часто появляется в жюри различных конкурсов красоты.

Гудзь является студенткой Национальной академии статистики учета — она будущий экономист. За плечами — модельная школа "Viva Models".

  Инна Гудзь активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни
Инна Гудзь активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни
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