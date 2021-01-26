Илона Гвоздева поделилась подробностями крещения 3-месячного сына

Фото: предоставлено пиар-агентом танцовщицы

Танцовщица Илона Гвоздева рассказала, как прошло крещение сына 3-месячного Доминика. Церемония прошла в Пантелеймоновском соборе 23 января. Во время таинства присутствовали близкие друзья, которые стали крестными родителями парня, муж Гвоздевой Иван Хомячук та их дочь 5-летняя Рия

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"Была камерная атмосфера. В этот день было солнечно, тепло и по-особому душевно. Готовились к крестин очень быстро, но для мамы и папы прошло все гладко и спокойно, так как все обязанности организации взяли на себя кумовья. Для меня крестины - это очень личное, поэтому все проходило без особой огласки и внимания", - отметила танцовщица.

Танцовщица Илона Гвоздева рассказала, соблюдает ли традиции - нырять в прорубь на Крещение. Она отметила, что ее отец всегда старался побудить к этому, ведь он при жизни всегда погружался в освященную прорубь в этот день. Однако хореограф так и не решилась.