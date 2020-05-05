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вторник, 05 мая 2020 15:05

Илон Маск отправит Тома Круза в космос для съемок нового боевика

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Илон Маск отправит Тома Круза в космос для съемок нового боевика
Том Круз и компания Илона Маска SpaceX готовятся снимать в космосе новый боевик. Фото: Reuters

Том Круз и компания Илона Маска SpaceX снимут новый боевик в космосе.

Ближайшие и довольно известные проекты Круза отменили из-за пандемии коронавируса. "Топ Ган: Мэверик", например, перенесли с июля на декабрь 2020 года. А съемки 7-й "Миссии" приостановили, так как в Италии ситуация еще хуже, пишет Deadline.

По сообщениям источников, фильм точно не будет продолжением франшизы "Миссия невыполнима". У проекта пока нет студии, он находится на ранней стадии разработки.

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Над фильмом также работает NASA. Снимут ли его в космосе полностью либо частично, пока неизвестно.

Палеонтологи из Университета Детройта Мерси опубликовали исследование, в котором предположили, что динозавры Spinosaurus aegyptiacus умели плавать.

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