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четверг, 30 апреля 2020 15:47

Ученые заявили, что впервые нашли плавающего динозавра: и все знают этого монстра

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Ученые заявили, что впервые нашли плавающего динозавра: и все знают этого монстра
Ученые из Детройта обнаружили, что спинозавр имел гигантский хвост-плавник. Это, считают они, свидетельствует о том, что динозавр умел плавать. Фото: Nature Video/YouTube

Палеонтологи из Университета Детройта Мерси опубликовали исследование, в котором предположили, что динозавры Spinosaurus aegyptiacus умели плавать.

Ученым удалось восстановить 3D-модель скелета спинозавра, и глядя на его гигантский гибкий хвост в форме плавника, они предположили, что ящер был водоплавающим.

Специалисты изучили величину тяги, которую хвост Spinosaurus aegyptiacus мог создать при плавании. Они пришли к выводу, что его производительность сопоставима с хвостами водных позвоночных, пишет Science Alert.

"Этот динозавр активно преследовал добычу в толще воды, а не просто стоял на мелководье, ожидая, когда проплывет рыба. Вероятно, он проводил большую часть своей жизни в воде", - говорит палеонтолог Низар Ибрагим.

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Это также тот динозавр, который в третьем фильме франшизы "Парк Юрского периода" победил тиранозавра Рекса. Но в фильме он представлен сухопутным.

Затрудняет работу ученых то, что сейчас людям известен лишь один скелет спинозавра. Другой был уничтожен во время Второй мировой войны.

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