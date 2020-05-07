Илон Маск не сможет назвать сына причудливым именем

Если Илон с Клэр в роддоме действительно заполнили документы для свидетельства о рождении, указав имя X Æ A-12, их попросят переименовать ребенка Фото: reuters

Миллиардеру-изобретателю Илону Маску и его подруге Граймс не удастся назвать новорожденного сына оригинальным именем X Æ A-12. Это не позволяет закон.

Ребенка в Калифорнии юридически зарегистрировать только под именем из букв, пишет People.

"Нельзя использовать цифры, римские цифры, знаки, умлаут, эмодзи или другие символы. Хоть апостроф в имени типа О'Коннор допускается", - пояснил адвокат Дэвид Гласс.

Если Илон с Клэр в роддоме действительно заполнили документы для свидетельства о рождении, указав имя X Æ A-12, их попросят переименовать ребенка. Пара может подать апелляцию, но ее вряд ли удовлетворят.

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"Это правило пытались изменить в 2014 году, чтобы позволить определенные символы, знаки, умлаут - всякое такое. Но проект провалился из-за того, сколько бы стоил апгрейд компьютерных систем, чтобы эти знаки позволить", - отметил Гласс.

У "железного человека" Илона Маска и канадской певицы Граймс родился сын. Ему дали самое необычное имя на Земле. Граймс еще ранее сообщала, что ребенка будут воспитывать в "гендерно-нейтральной" парадигме. С возрастом она/он сможет определить свой пол, если захочет. Также стало известно, как назовут шестого ребенка Маска: X Æ A-12. Это имя, которое может показаться странным, уже объяснили.