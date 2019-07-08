"Икона стиля" - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом

Фото: @olenazelenska_official

Президентская чета Владимир и Елена Зеленские все еще находятся в Канаде.

Жена гаранта продолжает радовать поклонников стильными образами, в которых появляется на деловых встречах.

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Для одного из публичных мероприятий, первая леди выбрала лаконичное темно-синее платье с пуговицами на груди. Волосы Зеленская собрала в пучок на затылке. На лице первой леди было минимум макияжа.

Подписчики жены президента, которых уже почти 1 млн, засыпали ее комплиментами.

"Не отвести глаз от такой красоты", "всегда приятно наблюдать за вами", "очень элегантно", "побольше бы таких красивых семей в Украине", "украинские женщины - самые красивые", "икона стиля".

Недавно стало известно, сколько стоит гардероб первой леди Елены Зеленская.