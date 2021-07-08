Игривые образы и магия: как украинские звезды праздновали Ивана Купала

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Вчера православные христиане отмечали Рождество святого и пророка Иоанна Крестителя, который крестил Иисуса Христа. Но в народе этот праздник называют Ивана Купала, что имеет много языческих обычаев.

Как бы ни было, но именно на Ивана Купала можно хорошо повеселиться и сделать колоритные фото.

Как отмечали этот день украинские звезды, читайте в подборке Gazeta.ua.

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк провела магический вечер с друзьями, а оригинальные фотографии опубликовала в Instagram.

Никитюк соблазнительно позировала у реки в вышиванке и с венком на голове. Телеведущая также продемонстрировала стройные ноги, стоя по колено в воде.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk Леся Никитюк удивила купальським образом

Украинская певица 34-летняя Ирина Федишин по случаю праздника устроила фотосессию. Звезда обольстительно позировала на природе в топе, короткой юбке и венком на голове.

"Ой на Ивана, ой на Купала", - написала Федишин под фото в Instagram.

Автор: instagram.com/irynafedyshyn Ирина Федишин устроила обольстительную фотосессию

В Instagram украинского танцевального шоу "Танцы со звездами" также разместили фото к празднику Ивана Купала. В кадре позирует хореограф 32-летняя Илона Гвоздева с детьми - дочерью Валерией и сыном Домиником.

"Волшебный праздник Ивана Купала. Магия танцев, гаданий на суженого и плетение венков", - говорится в публикации.

Автор: instagram.com/tanci1plus1 Илона Гвоздева с детьми поразили красивыми образами по случаю праздника

Украинская ведущая 37-летняя Катя Осадчая отметила праздник с семьей. На фотографии, которой поделилась в Instagram, она стоит с младшим сыном 4-летним Иваном по колено в воде.

"С праздником Ивана Купала! А нашего Ивасика - с днем ангела. Как говорит Иван - праздник Ивана купался, а купаться Ивасик любит", - написала Осадчая.

Автор: instagram.com/kosadcha Катя Осадчая поздравила с Днем ангела своего сына Ивана

Телеведущий программы "Мир наизнанку" 38-летний Дмитрий Комаров на Ивана Купала отправился в Карпаты. В горах у костра телепутешественник и отметил праздник.

"Ивана Купала. Праздничная, магическая, особая ночь. Передаю вам энергию Карпатских гор и желаю любви! ", - написал Комаров.

Автор: instagram.com/komarovmir Дмитрий Комаров отметил Ивана Купала в Карпатах

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7 июля православная церковь отмечает Рождество святого и пророка Иоанна Крестителя. Он был выдающимся человеком - предшественником Иисуса Христа, последним из ветхозаветных пророков и первым из Апостолов Христовых.