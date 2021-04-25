Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой

Фото: instagram.com/katelyn_runk

Американская фитнес-блогер и модель 29-летняя Кейтлин Рунк часто участвует в фотосессиях для мировых спортивных брендов, поражая идеальной спортивной форме своих подписчиков в Instagram.

На новых фотографиях девушка позирует в раздельном сине-белом купальнике и кроссовках, сидя у бассейна.

"Это может быть очень трудно испытать в быстром темпе мира, который постоянно предлагает "следующее лучшее", но все наше счастье не в будущем, и оно не прошло мимо нас. Это прямо здесь. Войдите в этот самый момент и свяжитесь со своей реальностью. Жизнь бурлит сейчас. Не пропустите ", - написала под фото модель.

Читатели пришли в восторг от ее подтянутой фигуры и замечательного загара.

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Фитнес-модель Кейтлин Рунк конкурирует в подразделении WBFF Pro Fitness Model. Девушка родом из американского штата Северная Дакота. Рунк также признана онлайн-тренер, которая помогает другим достичь заветной фигуры.