"Идеальные формы": Наоми Кэмпбелл обнажилась перед камерой

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл удивила сеть архивным ню-снимком.

Обнаженное черно-белое фото звезда опубликовала в Instagram.

Автор: @naomi Наоми Кэмпбелл показала архивное ню-фото

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На фотографии Наоми лежала на животе и демонстрировала стройное тело с упругими ягодицами. Из элементов одежды на модели были только бандана и тонкое украшение на талие.

Фолловеры начали активно комментировать новое откровенное фото Кэмпбелл.

"Невероятное фото", "ты всегда была прекрасная", "богиня", "идеальные формы", "твое тело совершенно".

Недавно супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в рекламной кампании Valentino обнаженной.