"Идеальные формы": Наоми Кэмпбелл обнажилась перед камерой

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл удивила сеть архивным ню-снимком.
Обнаженное черно-белое фото звезда опубликовала в Instagram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наоми Кэмпбелл получит титул "Иконы стиля"
На фотографии Наоми лежала на животе и демонстрировала стройное тело с упругими ягодицами. Из элементов одежды на модели были только бандана и тонкое украшение на талие.
Фолловеры начали активно комментировать новое откровенное фото Кэмпбелл.
"Невероятное фото", "ты всегда была прекрасная", "богиня", "идеальные формы", "твое тело совершенно".
Недавно супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в рекламной кампании Valentino обнаженной.
Комментарии