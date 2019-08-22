"Идеальная пара" - эпатажная Maruv показала партнера в сексуальной фотосессии

Фото: @maruvofficial

Украинская певица Анна Корсун (Maruv), которая недавно приняла танцевальную эстафету в шоу "Танцы со звездами", показала провокационную фотосессию с партнером Евгением Дмитриенко (Jay).

Совместные снимки знаменитости разместила в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Секс на сцене" - Maruv страстно целовалась с танцовщицей на концерте

На фотографиях Maruv и Jay появились в необычных позах и откровенных костюмах. На певице было одето черное латексное боди и колготы. Девушка позировала в обуви для стриптиза и полденса.

Jay красовался обнаженным торсом, латексными брюками и перчатками.

В комментариях подписчики сообщили, что с нетерпением ждут прямые эфиры "Танцев со звездами".

"Идеальная пара, как же сильно жду это шоу", "Здесь вообще без вопросов - я уже вижу победителей", "Куколка", "Слишком роскошная новость, что вы будете танцевать вместе", "Твой партнер выглядит, как Фредди Меркьюри", "Жду страстные танцы".

Певица Maruv поделилась бекстейджнимы снимками со съемок танцевального шоу "Танцы со звездами".