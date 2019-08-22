 
Ексклюзивы
1/5
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1080
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
1 Просмотров: 1305
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1395
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 1917
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1818
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2133
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1962
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2367
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2079
Фото
Все фото
6
5
10
10
3
&quot;Идеальная пара&quot; - эпатажная Maruv показала партнера в сексуальной фотосессии
"Идеальная пара" - эпатажная Maruv показала партнера в сексуальной фотосессии
&quot;Сексуальная мексиканка&quot; - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
"Сексуальная мексиканка" - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
Даша Астафьева позировала с собаками в постели
Даша Астафьева позировала с собаками в постели
Ольга Сумская празднует 53-летие: самые &quot;горячие&quot; фото украинской Роксоланы
Ольга Сумская празднует 53-летие: самые "горячие" фото украинской Роксоланы
Эмму Уотсон заподозрили в отношениях со звездой &quot;Гарри Поттера&quot;
Эмму Уотсон заподозрили в отношениях со звездой "Гарри Поттера"
Видео
Все видео
Аппетитная Эшли Грэм соблазнительно обнажилась в СПА-салоне
Аппетитная Эшли Грэм соблазнительно обнажилась в СПА-салоне
Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман оказались в эпицентре секс-скандала на телеканале Fox
Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман оказались в эпицентре секс-скандала на телеканале Fox
"Полина и тайна киностудии": какой сюжет украинского фильма с Жаном Рено
"Полина и тайна киностудии": какой сюжет украинского фильма с Жаном Рено
Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Билли Айлиш "выбила" хит рэпера Lil Nas X из Billboard Hot-100 после крупнейшего рекорда
Билли Айлиш "выбила" хит рэпера Lil Nas X из Billboard Hot-100 после крупнейшего рекорда
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5571
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1962
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2367
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6867
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4790
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 594
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
четверг, 22 августа 2019 15:55

"Идеальная пара" - эпатажная Maruv показала партнера в сексуальной фотосессии
6

  Комментировать

Maruv и Jay стали партнерами на "Танцах со звездами"
Фото: @maruvofficial
Maruv и Jay стали партнерами на "Танцах со звездами"
Maruv и Jay стали партнерами на "Танцах со звездами"
Maruv и Jay стали партнерами на "Танцах со звездами"
Maruv и Jay стали партнерами на "Танцах со звездами"

Украинская певица Анна Корсун (Maruv), которая недавно приняла танцевальную эстафету в шоу "Танцы со звездами", показала провокационную фотосессию с партнером Евгением Дмитриенко (Jay).

Совместные снимки знаменитости разместила в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Секс на сцене" - Maruv страстно целовалась с танцовщицей на концерте

На фотографиях Maruv и Jay появились в необычных позах и откровенных костюмах. На певице было одето черное латексное боди и колготы. Девушка позировала в обуви для стриптиза и полденса.

Jay красовался обнаженным торсом, латексными брюками и перчатками.

В комментариях подписчики сообщили, что с нетерпением ждут прямые эфиры "Танцев со звездами".

"Идеальная пара, как же сильно жду это шоу", "Здесь вообще без вопросов - я уже вижу победителей", "Куколка", "Слишком роскошная новость, что вы будете танцевать вместе", "Твой партнер выглядит, как Фредди Меркьюри", "Жду страстные танцы".

Певица Maruv поделилась бекстейджнимы снимками со съемок танцевального шоу "Танцы со звездами".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Идеальная пара" - эпатажная Maruv показала партнера в сексуальной фотосессии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Украина подписала исторический документ с Турцией

Отрубленную голову князя законсервировали в меду

Самое читаемое
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 43938
&quot;Одна из самых красивых брюнеток&quot; - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
3
 Просмотров: 26208
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 2 Просмотров: 24652
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
 Просмотров: 21205
В человеческом теле обнаружили новый орган
В человеческом теле обнаружили новый орган Просмотров: 20466
Знаменитости
Аппетитная Эшли Грэм соблазнительно обнажилась в СПА-салоне
Аппетитная Эшли Грэм соблазнительно обнажилась в СПА-салоне
 Просмотров: 567
Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман оказались в эпицентре секс-скандала на телеканале Fox
Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман оказались в эпицентре секс-скандала на телеканале Fox
 Просмотров: 864
"Полина и тайна киностудии": какой сюжет украинского фильма с Жаном Рено
"Полина и тайна киностудии": какой сюжет украинского фильма с Жаном Рено
 Просмотров: 135
"Сексуальная мексиканка" - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
"Сексуальная мексиканка" - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
5
 Просмотров: 19561
"Квартал 95" на 200 кг легче: почему Юзик завершил карьеру комика
"Квартал 95" на 200 кг легче: почему Юзик завершил карьеру комика Просмотров: 567
Больше всего комментируют
4
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
3
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
2
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Голосов: 37135
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua