Идеальная: Каменских показала, как выглядит без макияжа

Певица Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа.
В Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в простом белом свитере и бежевом пальто. Певица распустила свои вьющиеся волосы, а на лицо не стала наносить макияжа, кроме бальзама для губ.
За час снимок набрал 40 тыс. лайков. Поклонники в комментариях отметили, что певица очень хорошо выглядит.
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"Красавица!", "Вы как всегда неотразимы", "Идеальная", - написали под снимком.
Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками новым снимком в соцсети. На этот раз в мокром купальнике на побережье. Подписала снимок: "Спокойствие, умиротворение и уединение".
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