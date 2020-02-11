Идеальная: Каменских показала, как выглядит без макияжа

 
Ексклюзивы
1/5
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 270
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1035
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2268
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 621
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2997
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2403
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1197
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3141
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4843
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 657
Фото
Все фото
8
4
26
12
7
Шоумен Артем Гагарин рассказал, какой опасный подарок придется испытать на себе
Шоумен Артем Гагарин рассказал, какой опасный подарок придется испытать на себе
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
&quot;Оскар-2020&quot;: самые яркие образы красной дорожки
"Оскар-2020": самые яркие образы красной дорожки
Лола со &quot;Школы&quot; порадовала поклонников соблазнительным фото на столе
Лола со "Школы" порадовала поклонников соблазнительным фото на столе
Видео
Все видео
Рэпер Eminen выступил на "Оскаре"
Рэпер Eminen выступил на "Оскаре"
Одиозная Повалий выпустила клип на украиноязычную песню
Одиозная Повалий выпустила клип на украиноязычную песню
Макс Барских снял клип за $180 тыс.
Макс Барских снял клип за $180 тыс.
KHAYAT во второй раз попытается поехать на Евровидение: певец представил смелую песню
KHAYAT во второй раз попытается поехать на Евровидение: певец представил смелую песню
Катя Чили хочет поехать на Евровидение с пронзительным криком
Катя Чили хочет поехать на Евровидение с пронзительным криком
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 909
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1656
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1008
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 522
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3510
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 1242
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
вторник, 11 февраля 2020 08:13

Идеальная: Каменских показала, как выглядит без макияжа

  Комментировать
Идеальная: Каменских показала, как выглядит без макияжа
За час снимок набрал 40 тыс. лайков Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа.

В Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в простом белом свитере и бежевом пальто. Певица распустила свои вьющиеся волосы, а на лицо не стала наносить макияжа, кроме бальзама для губ.

За час снимок набрал 40 тыс. лайков. Поклонники в комментариях отметили, что певица очень хорошо выглядит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каменских очаровала новым "голым" фото из примерочной

"Красавица!", "Вы как всегда неотразимы", "Идеальная", - написали под снимком.

Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками новым снимком в соцсети. На этот раз в мокром купальнике на побережье. Подписала снимок: "Спокойствие, умиротворение и уединение".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Идеальная: Каменских показала, как выглядит без макияжа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Ватикану предоставили суверенитет

Коровы помогают лечить диабет

Самое читаемое
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен Просмотров: 22087
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
4
 Просмотров: 18352
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
4
 Просмотров: 16200
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках 3 Просмотров: 13689
Женщина зарезала 7-летнего сына и наглоталась таблеток
Женщина зарезала 7-летнего сына и наглоталась таблеток Просмотров: 13257
Знаменитости
Шоумен Артем Гагарин рассказал, какой опасный подарок придется испытать на себе
Шоумен Артем Гагарин рассказал, какой опасный подарок придется испытать на себе
8
 Просмотров: 288
Муж развелся чрез смс. Памела Андерсон снова холостячка
Муж развелся чрез смс. Памела Андерсон снова холостячка Просмотров: 1242
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
4
 Просмотров: 16290
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
26
 Просмотров: 10278
Впервые за 14 лет не с матерью: Ди Каприо пришел на "Оскар" со спутницей
Впервые за 14 лет не с матерью: Ди Каприо пришел на "Оскар" со спутницей Просмотров: 1458
Больше всего комментируют
6
Зверобой: Принимаю бой и сделаю этого президента
4
Каменских очаровала новым "голым" фото из примерочной
3
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках
2
Трамп уволил из Белого дома двух украинцев
1
Украина может инициировать удар по "русскому миру" - правозащитник
Голосов: 39636
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua