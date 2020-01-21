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вторник, 21 января 2020 08:32

В мокром купальнике на идеальном теле – Каменских порадовала прелестями

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Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками новым снимком в соцсети.

На этот раз в мокром купальнике на побережье. Подписала снимок: "Спокойствие, умиротворение и уединение".

 

Подписчики мгновенно бросились комментировать фигуру звезды. Большинство хвалят Настю за шикарные формы.

"Нельзя быть такой совершенной, шикарная фигура, Анастасия, шикарные формы! Нет огромных накачанных мышц и рельефа. Но все так подтянуто и женственно", -пишут подписчики.

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Вчера Каменских разместила снимок, где позирует в белом бикини, которым подчеркнула роскошный загар.

Артистку пригласили презентовать в Мексике новый трек Elefante.

"Я много раз была в Мексике как турист, и уже как артист, но это только начало. Теперь в моих планах приехать туда с концертом. В этой стране мне нравится все, а особенно - люди, которые всегда поют, танцуют и радуются жизни", - отметила NK.

Латинская Америка интересовала Настю еще в детстве, ведь ее родители некоторое время жили в Мексике и много рассказывали о культуре этого региона.

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