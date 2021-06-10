Идеальная фигура и длинные ноги: Леся Никитюк поражает стильными образами

Украинская телеведущая Леся Никитюк ежедневно демонстрирует поклонникам стильные идеи летних образов на каждый день. Фото: Леся Никитюк. Facebook.

Когда-то - никому не известная блондинка с огромной харизмой и чувством юмора. Сейчас - одна из самых популярных телеведущих Украины, чьи образы являются примером для многих женщин. Леся Никитюк нашла свой стиль в женственных платьях, романтических принтах и ​​сексуальных силуэтах.

О трендовых нарядах блондинки читайте в материале Gazeta.ua.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Леся Никитюк является обладательницей эффектной фигуры с длинными ногами, поэтому при возможности телеведущая с гордостью это демонстрирует. На фото Леся позирует в соблазнительном удлиненном жакете поверх белой рубашки с вырезами. Рекомендуем такой образ для особых встреч и свиданий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Образ, который является олицетворением летнего настроения. Льняной костюм в трендовом зеленом цвете круто сочетается с белым укороченным топом. Идеальный летний образ!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Цветочный принт всегда актуален, но в этом сезоне он стал настоящим хитом. Вероятно, Леся Никитюк активно следит за последними трендами, поэтому на новой фотографии в Instagram демонстрирует платье в насыщенном синем цвете с популярным изображением.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Льняной комбинезон, который выбрала телеведущая для нового образа, является воплощением мечты многих модниц в этом сезоне. Белый цвет, который так хорошо подчеркивает загар, натуральная дышащая ткань, в которой комфортно даже жарким летом, и завязки, подчеркивающие талию - в звездном образе идеально все.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звездный выход: артисты поражают стильными летними образами

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Похоже, Леся Никитюк является настоящим поклонником льна, ведь этот образ звезда выбрала также в этом материале. Приталенный фасон, акцент на декольте и соблазнительный вырез делает аутфит телеведущей женственным и романтичным.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая похвасталась ярким и стильным образом для летних прогулок. Так на встречу с подругами звезда пришла в модном малиновом костюме из широких штанов и удлиненного пиджака. Под него надела белую рубашку. Образ дополнила белыми кроссовками. Волосы знаменитость собрала в низкий хвост, нанесла легкий макияж.