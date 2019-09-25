"Хватит соблазнять" - Каменских показала фигуру в соблазнительном белье

Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников соблазнительным фото в нижнем белье.

Снимок с отдыха исполнительница опубликовала в Instagram.

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Автор: @kamenskux Настя Каменских отправилась с Потапом на отдых.

Каменских позировала на балконе в черном белье, которое эффектно подчеркнуло фигуру звезды.

"Наше бегство с Потапом. 4 дня полные любви и солнца", - подписала публикацию Настя.

Пользователи сети засыпали новый пост звезды комментариями.

"Какая фигура роскошная", "красавица", "хватит соблазнять", "идеальная фигура".

Недавно певица Настя Каменских засветила подкачанные ягодицы в откровенном наряде во время выступления на сцене.