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пятница, 02 августа 2019 15:26

"Хватит скрывать беременность" - Настю Каменских заподозрили в сети

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&quot;Хватит скрывать беременность&quot; - Настю Каменских заподозрили в сети
Настя Каменских отправилась на отдых в Италию с Потапом. Фото: @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно уехала отдыхать в Италию с мужем Алексеем Потапенко (Потап), поделилась соблазнительным фото в купальнике.

Снимок на яхте посреди моря звезда разместила в Instagram.

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В кадре Каменских появилась в крошечном голубом бикини. Волосы Насти были распущены, на лице ни грамма макияжа.

Пользователи сети засыпали откровенное фото комментариями.

"Мне так нравятся твои бедра", "Может, хватит уже скрывать беременность и пользоваться фотошопом?", "Ты точно беременна", "Очень красивая", "Море вам к лицу", "Такая аппетитная", - пишут они.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Недавно продюсер Потап показал поклонникам новую сторону жены певицы Насти Каменских. Мужчина опубликовал на странице в Instagram фотографию, где Каменских стоит в странной позе.

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