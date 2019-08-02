"Хватит скрывать беременность" - Настю Каменских заподозрили в сети

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно уехала отдыхать в Италию с мужем Алексеем Потапенко (Потап), поделилась соблазнительным фото в купальнике.
Снимок на яхте посреди моря звезда разместила в Instagram.
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В кадре Каменских появилась в крошечном голубом бикини. Волосы Насти были распущены, на лице ни грамма макияжа.
Пользователи сети засыпали откровенное фото комментариями.
"Мне так нравятся твои бедра", "Может, хватит уже скрывать беременность и пользоваться фотошопом?", "Ты точно беременна", "Очень красивая", "Море вам к лицу", "Такая аппетитная", - пишут они.
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Недавно продюсер Потап показал поклонникам новую сторону жены певицы Насти Каменских. Мужчина опубликовал на странице в Instagram фотографию, где Каменских стоит в странной позе.
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