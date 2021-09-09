Хоуп Билл ошеломила провокационными фото

Американская фитнес-модель 32-летняя Хоуп Билл, которую в сети называют Мисс идеальная грудь, отдыхает в мексиканском городе Тулум. Оттуда поражает поклонников провокационными снимками, которые публикует на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram.com/hopebeel

На серии фотографий звезда позирует в светлом купальнике и ковбойской шляпе, щеголяя соблазнительными прелестями.

"Привезла Техас в Тулум", - написала Хоуп под фотографиями.

На других фото девушка позирует в сетчатой ​​платье, которое надела на голое тело. Снимки вызовами среди подписчиков настоящий ажиотаж.

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Американская фитнес-модель Хоуп Билл поразила поклонников пикантной фотографией. На фото Хоуп позирует полностью обнаженной, сидя в бассейне. Грудь модель закрыла руками.