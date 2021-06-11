"Хотела сменить пол" - Анастасия Приходько поразила признанием

Певица Анастасия Приходько пережила сташно события в своей жизни. ФОТО: Instagram.com/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько заинтересовала своих подписчиков в Instagram интересной загадкой. Звезда перечислила 13 фактов о себе, из которых три были неправдой.

Певица поразила фанатов признанием, что когда-то думала сменить пол.

"В свое время я хотела сменить пол, потому что считала, что я очень некрасивая и уродливая", - написала Приходько. Этот пункт оказался правдой.

Некоторые жуткие факты из жизни артистки также являются правдивыми. В 16 лет ее пытались изнасиловать и зверски избили трое парней. После этого Анастасия оказалась в психушке с сотрясением мозга.

Младенцем, в возрасте двух месяцев, она перенесла операцию на грудной клетке, а в 18 лет ушла из дома и ночевала в подвале. Приходько под татуировками на кистях рук прячет шрамы от порезов.

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"Как видите, у меня в жизни было много плохого и страшного, что оставило глубокий отпечаток в моем понимании мира, очень закалило меня и выковало очень острое, просто предельное чувство справедливости", - поделилась Анастасия.

"Я не люблю, когда обижают тех, кто не может за себя постоять. Но, поверьте, я точно это умею делать и больше никогда не дам себя в обиду. Кроме того, я очень тонко чувствую боль тех, кто проходил в своей жизни тяжелые испытания . И восхищаюсь теми, кто не сломался, я с вами ", - написала певица.

Исполнительница Анастасия Приходько опубликовала архивные фото, на которых позировала беременной. Также рассказала, что во время третьей беременности много плакала. На снимках, опубликованных в Instagram, певица появилась только в комплекте черного нижнего белья. Она показала беременный живот. В посте под фото Приходько поделилась, что боялась умереть во время родов.