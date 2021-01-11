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Хореограф Гвоздева рассказала, за что благодарна

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Хореограф Гвоздева рассказала, за что благодарна
Илона Гвоздева рассказала, что благодарна детям, родителям, сцене, учителям и зрителям. Фото: предоставлено пиар-агентом танцовщицы

В Международный день "спасибо", который отмечают сегодня, танцовщица Илона Гвоздева рассказала, кому и за что благодарна.

Победительница "Танців з зірками 2018" считает, что "спасибо" - это слово, которое должно звучать чаще. Гвоздева благодарна за ее детей, потому что они ее мотивируют, а еще за родителей, потому что благодаря им имеет образование и возможности.

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"Еще благодарна за то, что сцена выбрала меня, и все мои труды не напрасны, что мои танцы стали для меня не только хобби, работой, но и смыслом жизни. Моим зрителям и людям, для которых моя творческая и личная жизнь стала примером, мотивацией, вдохновением. Моим учителям, которые вложили в меня свои знания, опыт, навыки и смогли влюбить меня в профессию хореографа и танцевальное искусство, воспитали во мне замечательные черты характера и профессионализм.

Победительница "Танців з зірками 2018" Илона Гвоздева поделилась детскими воспоминаниями и рассказала, как колядовала. Она обожает новогодне-рождественские праздники, ведь для звезды это повод побыть дома с детьми и мужем.

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