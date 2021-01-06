"Это была радость - принести домой пакет конфет". Танцовщица вспомнила, как колядовала в детстве

Победительница "Танців з зірками 2018" Илона Гвоздева поделилась детскими воспоминаниями и рассказала, как колядовала. Она обожает новогодне-рождественские праздники, ведь для звезды это повод побыть дома с детьми и мужем.

Ежегодно Гвоздева проводит Сочельник и Рождество вместе с семьей. Танцовщица в детстве любила и колядовать.

Автор: предоставлено пиар-агентом танцовщицы Звезда поделилась воспоминаниями из детства

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хореограф Гвоздева назвала преимущества и недостатки своего 2020-го

"Это была неотъемлемая часть всей этой праздничной суете. Мы ходили по домам, по соседям. Одежда у нас был совершенно обычный, мы не наряжались, но рассказывали колядки. Нам дарили и деньги, и конфеты, и печенье. Были безумно счастливы, что у нас будет много сладостей на праздники. Это была радость - принести домой пакет конфет и полтора месяца его есть", - поделилась женщина.

Хореограф Илона Гвоздева рассказала, как отпраздновала окончание 2020 года. Танцовщица встретила Новый год с мужем и 2 детьми. По словам звезды, их новогодняя традиция тоже пережила трансформацию.