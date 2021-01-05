"В этом году было волшебно". Гвоздева поделилась подробностями празднования Нового года

Хореограф Илона Гвоздева рассказала, как отпраздновала окончание 2020 года. Танцовщица встретила Новый год с мужем и 2 детьми. По словам звезды, их новогодняя традиция тоже пережила трансформацию.

"Обычно мы всегда праздновали с родителями мужа, с моими родителями или друзьями. Но в этом году все было по-особенному волшебно, ведь нас теперь 4. Думаю, что у нас получился замечательный семейный праздник", - рассказала звезда.

Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Гвоздева поделилась планами на 2021-й.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не все подарки помещаются в носок". Илона Гвоздева рассказала, что подарила дочери

"Планирую возвращаться в режим с 8 января. Конечно, локдаун снова внес коррективы в рабочий план. Будет время все детально продумать и подготовить. Планирую заняться реорганизацией своей танцевальной студии, есть много идей. Также хочу уже тренировать детей и взрослых, а еще восстановлю свои онлайн-тренировки", - поделилась Илона Гвоздева.

Танцовщица Илона Гвоздева поделилась подробностями, как ее планы изменились из-за пандемии. Хореограф призналась, что ее 2020-й был расписан до декабря и должен был быть плодотворным и перспективным.