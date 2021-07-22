"Холостяк" поделился секретом идеальных отношений и нежными фото с экс-женой Богдана

Герой романтического реалити "Холостяк-11" Михаил Заливако поделился рецептом успешных отношений. Мужчина признался, что вместе с избранницей Анной Богдан чувствует себя комфортно, имея "свободу и воздух".

Мыслями поделился в Instagram. А также романтическими фото. Пара сделала несколько фотографий перед зеркалом.

Фото: instagram.com/kanyeeebear

В посте "Холостяк" вспомнил предыдущие отношения. Отметил, что тогда он был постоянно с девушкой и исчезал для друзей.

"Я всегда знал, что такое может быть, когда в отношениях есть свобода и воздух. Когда занимаешься чем-то отдельно друг от друга и тебе не прилетает ничего из-за спины. Уверен на миллион процентов, вам надо делать что-то отдельно. Поэтому сидеть напротив и заглядывать в рот - это поражение. Думаю, это быстро надоедает. Я не агитирую, что надо только засыпать и просыпаться вместе, а потом весь день щеголять, как два аксакала. Все должно быть в меру", - поделился Заливако.

Он добавил, что сейчас его отношения такие, о каких он мечтал.

"Мой вывод - всегда быть ответственным участником. Когда вы головой и сердцем понимаете, чувствуете друг друга без лишних слов. Когда нет ревности и мыслей, что кто-то куда-то ушел и что-то сделал", - написал бизнесмен.

Герой романтического реалити "Холостяк-11" Михаил Заливако и победительница шоу Анна Богдан отправились на отдых в Турцию. Пара делится нежными фотографиями из Каппадокии. На снимке Богдан позировала в белой майке и мини-юбке, щеголяя стройными ногами. Заливако появился в черных шортах и ​​розовой футболке.