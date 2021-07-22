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четверг, 22 июля 2021 16:03

"Холостяк" поделился секретом идеальных отношений и нежными фото с экс-женой Богдана
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Герой романтического реалити "Холостяк-11" Михаил Заливако поделился рецептом успешных отношений. Мужчина признался, что вместе с избранницей Анной Богдан чувствует себя комфортно, имея "свободу и воздух".

Мыслями поделился в Instagram. А также романтическими фото. Пара сделала несколько фотографий перед зеркалом.

"Холостяк" Заливако поделился нежными фото со своей избранницей
Фото: instagram.com/kanyeeebear
"Холостяк" Заливако поделился нежными фото со своей избранницей
"Холостяк" Заливако поделился нежными фото со своей избранницей
"Холостяк" Заливако поделился нежными фото со своей избранницей
"Холостяк" Заливако поделился нежными фото со своей избранницей

В посте "Холостяк" вспомнил предыдущие отношения. Отметил, что тогда он был постоянно с девушкой и исчезал для друзей.

"Я всегда знал, что такое может быть, когда в отношениях есть свобода и воздух. Когда занимаешься чем-то отдельно друг от друга и тебе не прилетает ничего из-за спины. Уверен на миллион процентов, вам надо делать что-то отдельно. Поэтому сидеть напротив и заглядывать в рот - это поражение. Думаю, это быстро надоедает. Я не агитирую, что надо только засыпать и просыпаться вместе, а потом весь день щеголять, как два аксакала. Все должно быть в меру", - поделился Заливако.

Он добавил, что сейчас его отношения такие, о каких он мечтал.

"Мой вывод - всегда быть ответственным участником. Когда вы головой и сердцем понимаете, чувствуете друг друга без лишних слов. Когда нет ревности и мыслей, что кто-то куда-то ушел и что-то сделал", - написал бизнесмен.

Герой романтического реалити "Холостяк-11" Михаил Заливако и победительница шоу Анна Богдан отправились на отдых в Турцию. Пара делится нежными фотографиями из Каппадокии. На снимке Богдан позировала в белой майке и мини-юбке, щеголяя стройными ногами. Заливако появился в черных шортах и ​​розовой футболке.

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