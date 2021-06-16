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среда, 16 июня 2021 12:44

Экс-жена Богдана покрасовалась в объятиях "Холостяка" на турецком отдыхе
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Герой романтического реалити "Холостяк-11" Михаил Заливако и победительница шоу Анна Богдан отправились на отдых в Турцию.

Пара делится нежными фотографиями из Каппадокии в Instagram. На снимке Богдан позировала в белой майке и мини-юбке, щеголяя стройными ногами. Заливако появился в черных шортах и ​​розовой футболке.

Анна Богдан поделилась романтическими фото с экс-героем "Холостяка-11" Михаилом Заливако
Фото: instagram.com/hannastorozhuk
Анна Богдан поделилась романтическими фото с экс-героем "Холостяка-11" Михаилом Заливако
Анна Богдан поделилась романтическими фото с экс-героем "Холостяка-11" Михаилом Заливако
Михаил Заливако тоже показал совместные фотографии с Анной Богдан
Михаил Заливако тоже показал совместные фотографии с Анной Богдан

"Еще одно общее путешествие. Как же круто переживать вместе эмоции. Каппадокия летит в копилку сбывшихся желаний. Впереди еще много городов и стран, которые хотим посетить вместе", - отметила бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

Заливако тоже поделился романтическими фото в сети.

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"Классно, когда вместе всегда есть что делать. Еще один полет - нормальный. И тебе идет красный цвет", - подписал он фото.

Победительница украинского шоу "Холостяк-11" Анна Богдан набрала 16 кг лишнего веса. Это произошло после развода с экс-руководителем Офиса президента Андреем Богданом. Тогда в ее жизни был сложный период, а стресс она заедала сладостями.

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