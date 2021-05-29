"Холостяк" и экс-жена Богдана признались, остались ли вместе после проекта

Герой романтического реалити "Холостяк" Михаил Заливако и победительница шоу Анна Богдан поделились деталями отношений после проекта.

В выпуске "Холостяк. Жизнь после проекта" стало известно, что Богдан и Заливако до сих пор встречаются. Они рассказали, что живут вместе. Ради избранницы человек переехал из Харькова в столицу.

Пара в течение трех месяцев скрывала свой роман.

"Первые две недели мы ложились спать в 3-4 часа ночи. Так много говорили. Мы решили, что сразу съезжаемся. Миша предложил. Я не ожидала, что это будет так быстро. Мы прилетели в Киев и начали сразу же смотреть квартиры. В нашей квартире три гардеробных", - поделилась победительница в эфире пост-шоу.

Также Богдан поделилась совместными фото с любимым. Снимки сделали в общей квартире в Киеве.

"Теперь только мы", - подписала она фотографии.

Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Заливако тоже рассказал об их отношениях.

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"Я думал, что будет неловко. А сейчас взял и переехал, что в соседний дом. Я предполагал, что будет легко, но чтобы настолько - нет", - отметил он.

В пятницу, 21 мая, состоялся финальный выпуск 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк". 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако вручил заветное кольцо Анне Богдан. Финальный эфир шоу проходил в Дубае. Там холостяк имел свидание с каждой из финалисток.