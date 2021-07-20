"Холостячка" Мишина снималась со звездой голливудского сериала

Ксения Мишина рассказала о съемках со звездой сериала "Фарго". Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Актриса Ксения Мишина снималась со звездой голливудского сериала в Хорватии. Она рассказала, чем отличается съемочный процесс за рубежом.

Звезда сыграла главную роль в сериале "Зломовчання". Работала на площадке вместе с актером Гораном Богданом, получивший известность после участия в сериале "Фарго". Ленту с Мишиной создавали в Украине и Хорватии. О съемках за границей рассказала за кулисами шоу "Кто сверху" на "Новом канале".

"У меня был короткий период для изучения хорватского языка, поэтому я больше времени уделяла чисто сценам. Хорваты мне предоставили коуча. Конечно, сначала я находилась в стрессе, но потом поняла, что это не так страшно, как кажется. Верю, что ничего не бывает просто так, и проект не приходит просто так. Значит, была к нему готова", - поделилась актриса.

Мишина не почувствовала разницу в съемках между украинскими и хорватскими группами.

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"Все-таки у нас менталитет близок друг к другу. Славяне. Единственное, они имеют возможность больше "оттачивать". У нас это редко. Зависит от проектов. В этом сериале мы достаточно много времени уделяли дублям", - добавила она.

Актриса и героиня первого сезона "Холостячки" 32-летняя Ксения Мишина заявила о разрыве отношений с шоуменом 34-летним Александром Эллертом. О том, что стало причиной разрыва, Мишина не сообщает. В то же время отмечает, что если бы писала книгу о недавнем периоде своей жизни, по ней бы сняли драму. Эллерт после заявления Мишиной опубликовал неоднозначный скриншот с объяснением, что такое драма. Публикацию шоумен подписывать не стал.