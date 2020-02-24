Хочу, бл*дь, и поздравляю: Мaruv прокомментировала поздравление с советским праздником

Видео с реакцией певица выложила в социальной сети Фото: Новости шоу-бизнеса - Tochka.net

Певица Мaruv ответила на скандал из-за поста в Instagram. Там она поздравила мужчин с российским и советским праздником 23 февраля

Видео с реакцией выложила в социальной сети.

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"Боже, у меня снова разгорелся срач в комментариях из-за того, что я поздравила мужчин с 23 февраля. Бл*дь. У меня отец служил, дед служил в Советской армии. Хочу, бл*дь, и поздравляю. С 14 октября тоже поздравлю с праздником мужчин, если вы за это переживаете!" - сказала Maruv.

Певица MARUV поздравила с праздником 23 февраля. Его в Украине не отмечают с 2015 года. В Instagram она опубликовала пикантное фото в черной шляпе, белье и сапогах, обратившись к мужской половине человечества.