"Хочется плакать" - звезда "Холостяка" Рамина поправилась во время похудения

Блогер, телеведущая и участница реалити "Холостяк-5" Рамина Эсхакзай удивила поклонников новостью.

Она призналась, что с тех пор как начала худеть - поправилась на 3 кг. О своем тревожном состоянии Эсхакзай рассказала в Instagram.

"Хотелось поделиться с вами своим похудением. Я чувствую, что меня это очень беспокоит. Хочется плакать. Три недели назад я начала худеть. Я весила 58 килограммов. Я начала заниматься круговыми тренировками. Четко следила за питанием. Но я, друзья, только набрала вес", - рассказала блогер.

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Фото: instagram.com/raminalalala

Модель и финалистка 5-го сезона "Холостяка" Рамина Есхакзай рассказала подписчикам о своих психологических трудностях. В Instagram-блоге девушка поделилась, что всю жизнь страдала от пищевого расстройства - булимии. С 20-летнего возраста девушка работала с различными психологами. А преодолеть зависимость от еды и наладить здоровые отношения с собственным телом удалось только в 27 лет.