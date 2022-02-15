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вторник, 15 февраля 2022 12:13

"Хочется плакать" - звезда "Холостяка" Рамина поправилась во время похудения
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Блогер, телеведущая и участница реалити "Холостяк-5" Рамина Эсхакзай удивила поклонников новостью.

Она призналась, что с тех пор как начала худеть - поправилась на 3 кг. О своем тревожном состоянии Эсхакзай рассказала в Instagram.

"Хотелось поделиться с вами своим похудением. Я чувствую, что меня это очень беспокоит. Хочется плакать. Три недели назад я начала худеть. Я весила 58 килограммов. Я начала заниматься круговыми тренировками. Четко следила за питанием. Но я, друзья, только набрала вес", - рассказала блогер.

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Рамина Эсхакзай рассказала, что поправилась во время похудения
Фото: instagram.com/raminalalala
Рамина Эсхакзай рассказала, что поправилась во время похудения
Рамина Эсхакзай рассказала, что поправилась во время похудения
Рамина Эсхакзай рассказала, что поправилась во время похудения
Рамина Эсхакзай рассказала, что поправилась во время похудения

Модель и финалистка 5-го сезона "Холостяка" Рамина Есхакзай рассказала подписчикам о своих психологических трудностях. В Instagram-блоге девушка поделилась, что всю жизнь страдала от пищевого расстройства - булимии. С 20-летнего возраста девушка работала с различными психологами. А преодолеть зависимость от еды и наладить здоровые отношения с собственным телом удалось только в 27 лет.

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Дата
15
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