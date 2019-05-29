"Хочет вся страна" - Каменских засветила упругую попу в сети

Украинская певица Настя Каменских, которая вышла замуж на Алексея Потапенко (Потап), поделилась пикантным снимком с медового месяца.
Сексуальный кадр знаменитость опубликовала в Instagram.
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Медовый месяц влюбленная пара проводит в Турции. Каменских сделала фото на одном из пляжей.
Настя позировала в белом бикини, демонстрируя упругие ягодицы.
Пользователи сети начали активно комментировать фото певицы.
"Такое чувство гордости у Потапа, что его женщину хочет вся страна", "Ни грамма целлюлита", "Девушка-война", - пишут они.
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Недавно Потап и Настя поженились. Церемония состоялась 23 мая. На праздник пригласили много украинских селебрити, среди которых Катя Осадчая, Тина Кароль, Оля Полякова и другие.
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