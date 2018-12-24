Хлои Кардашьян показала миру свою соблазнительную кузину

Недавно звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян представила миру свою кузину 19-летнюю Натали Зеттель.

Девушка живет с мамой, которая является сестрой Крис Дженнер, в Сан-Диего.

Хлои и ее кузина посетили американский шоппинг-центр в Калифорнии. Позже Хлои поделилась со своими подписчиками снимком с юной родственницей в Snapchat.

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Хлои назвала Натали "красивой и милой кузиной", добавив, что мама девушки невероятно щедра. Натали в соцсети имеет более 40 тыс. фолловеров .

Мама Натальи всегда поддерживала девушек из семьи Дженнер. В прошлом женщина имела супруга , у которого были проблемы с наркотиками и полицией. Об этом написало издание Star magazine согласно Radar в 2013-м году.

"Крис всегда заботилась о своем имидже. Карен была далека от гламурной жизни, в отличие от своей сестры", - уверяет инсайдер Star.

Хлои Кардашьян делится со своими 83.8 млн Instagram фолловеров откровенными фотографиями и семейными фото. В прошлом году звезда родила дочь. Кроме Хлои в семье есть сестры Ким, Кайли, Кендалл и Кортни, а также брат Роб.