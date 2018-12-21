Пышногрудая девушка ринга без белья прикрыла интимные места сеткой

Звезда боксерского ринга и сексуальная красотка Тони Джордан поделилась очередным откровенным фото в соцсети.

Красавица часто радует многотысячную армию поклонников соблазнительными фотографиями без нижнего белья.

Знаменитой пышногрудая брюнетка стала после боя между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором МакГрегором. Она одна из девушек, которые во время боя выносят таблички с номерами раундов.

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В этом году Тони снялась для Maxim Australia.

Джордан имеет собственный бизнес, ведет телешоу и ищет хорошего парня. "Если я встречаюсь взглядом с парнем, если вижу мужчину и он" тот самый ", тогда могу сказать, что это супер привлекательно", - рассказала соблазнительная модель изданию Maxim Australia. По словам звезды, она даже встречалась с одним из известных подписчиков ее страницы в Instagram. "Один из парней был комиком на тв-шоу, а второй актером - они были милыми, но не теми, кто мне нужен, это все что я скажу, - говорит модель, - иногда нужно встретить не тех, чтобы быть с тем самым " .